El Hospital Centro Vivo de Badajoz estrena dos aseos adaptados para personas con ostomía. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Centro Vivo de Badajoz dispone de dos baños adaptados para personas con ostomía situados en la planta baja del edificio, con lo que se convierte en el primer espacio público de Extremadura, fuera del ámbito sanitario o asistencial, que incorpora este tipo de instalaciones específicas.

La Diputación de Badajoz ha concluido los trabajos de adecuación de estos aseos, uno para hombres y otro para mujeres, dotados de equipamiento especializado y mobiliario adaptado, reforzando así su compromiso con la accesibilidad.

Ambos se ubican en cabinas accesibles con lavabo en su interior, encimeras de 40 centímetros a ambos lados del inodoro y mecanismos instalados a una altura adecuada para facilitar las labores de higiene de la bolsa. Además, cuentan con ducha de mano sin grifo para evitar confusiones con el lavabo y se ha incorporado señalética específica en el edificio que facilita su localización.

La céntrica ubicación del Hospital Centro Vivo en Badajoz, junto a su uso cultural, social y formativo, permite un "amplio" horario de apertura y un acceso libre y gratuito, ha señalado en nota de prensa la institución provincial pacense, que ha detallado que la disponibilidad de estos aseos es "fundamental" para promover la inclusión y facilitar la participación activa de las personas ostomizadas en la vida cultural y social.

El diputado del Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Abel González, ha visitado este martes la nueva instalación junto a la jefa de Servicio de Mantenimiento, Pilar Gallego; María Ángeles Carretero y Juan Borrego en representación de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex) y representantes de la empresa encargada de las obras.

UNA NECESIDAD "REAL"

Con esta actuación, la diputación pacense se anticipa a la normativa vigente, que actualmente no establece la obligatoriedad de este tipo de adaptaciones en edificios públicos de estas características.

Hasta el momento, ha explicado, este tipo de instalaciones se localizan únicamente en centros sanitarios o asistenciales de la región, como hospitales o centros de mayores, tras lo que ha incidido en que la adaptación de estos aseos responde a una necesidad "real" de un colectivo que requiere espacios específicos para desenvolverse con seguridad e intimidad fuera del ámbito sanitario.

La iniciativa surgió a raíz de una solicitud de la Asociación para la Atención y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad de Extremadura (Apamex) y ha sido ejecutada conforme al informe técnico elaborado por Otaex, que estableció la ubicación más idónea en el edificio.

La institución provincial mantiene una línea de trabajo "constante" en favor de la accesibilidad, en sus propios edificios y en los municipios de la provincia. Desde 2021, se han invertido más de 4 millones de euros a través de los planes provinciales de Accesibilidad, orientados a actuaciones como la instalación de mobiliario urbano adaptado, señalización accesible, bucles magnéticos y otros recursos orientados a mejorar la igualdad de oportunidades y la calidad de vida de la ciudadanía.

La Diputación de Badajoz ha concluido que, con este tipo de iniciativas, contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en concreto a los ODS 3 (Salud y Bienestar), 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), 10 (Reducción de las desigualdades) y 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles).