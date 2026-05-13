El hospital provincial de Cáceres será Centro Regional de Enseñanzas Artísticas en 2031 con una inversión de 32 millones

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; la consejera de Educación, Sandra Valencia, y el teniente alcalde de Cáceres, Emilio Borrega en la presentación del proyecto - EUROPA PRESS

CÁCERES, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El edificio del antiguo hospital provincial Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres se convertirá en septiembre de 2031 en el Centro Regional de Enseñanzas Artísticas (CREA), un espacio que albergará la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), el Conservatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa y el Conservatorio Profesional de Danza Sagrario Ruiz-Piñero.

Para ello se someterá a una reforma integral con una inversión estimada de 32,6 millones de euros para convertir el inmueble de tres plantas en un gran centro de referencia artística, el primero en Extremadura en acoger estas tres disciplinas y uno de los pocos a nivel nacional que aúnan en un mismo espacio estas enseñanzas artísticas.

Se trata de uno de los proyectos culturales más ambiciosos de la ciudad fruto de la colaboración institucional entre la Diputación de Cáceres, propietaria del edificio; la Junta de Extremadura, que aportará la inversión económica, y el Ayuntamiento de Cáceres que agilizará las licencias para la obra de reforma y la reestructuración urbanística a la que será sometida toda la manzana donde se encuentra el edificio.

Todo ello se ha presentado este miércoles en un acto que ha tenido lugar en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña con la participación de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cáceres, Emilio Borrega, que han destacado la importancia de la colaboración institucional, independientemente del color político, para sacar adelante proyectos en beneficio de la ciudadanía.

El hospital fue inaugurado en 1892 en Cáceres y el edificio es de planta cuadrada con un amplio patio central. A lo largo del tiempo fue ampliado y modificado en varias etapas: en 1940 se transformó la buhardilla en una segunda planta incorporando nuevos usos, y en los años 80 se construyó el bloque quirúrgico ocupando el patio central. Se trata de una superficie construida de 21.024 metros cuadrados en tres plantas y un sótano parcial en el ala suroeste.

La redacción del proyecto fue adjudicada a la empresa Reina Asociados Estudio de Arquitectura por un importe de 583.583 euros y actualmente, se han presentado los borradores del proyecto básico y del proyecto de demolición. La propuesta arquitectónica que se desarrollará actuará en una reforma integral del edificio histórico, la creación de un auditorio/teatro con capacidad para 364 plazas, y la urbanización del entorno. Además se construirá un aparcamiento subterráneo con capacidad para 74 vehículos.

En cuanto a la recuperación del edificio histórico se mantendrán sus elementos arquitectónicos fundamentales como el patio central y los espacios se adecuarán para la impartición de cada una de las disciplinas artísticas, de manera que en la planta semisótano se instalarán almacenes vinculados con las actividades educativas, instalaciones y vestuarios para personal no docente.

El acceso principal del centro se sitúa en la fachada principal del edificio, junto al Paseo de Cánovas, y en la planta baja irán los usos comunes como cafetería, gimnasio, biblioteca, etc, con accesos desde el patio y habrá espacios ya para la ESAD y el Conservatorio de Danza. También la primera planta se dedicará al programa práctico de ESAD y Danza con aulas prácticas, que se situarán sobre otras del nivel inferior, para limitar la transmisión de ruidos entre distintas actividades.

Los usos vinculados al Conservatorio de Música, que requieren estancias de mayor dimensión, se ubicarán en la fachada principal y trasera del edificio aprovechando la gran altura libre disponible. La planta segunda se dedicará en exclusiva a las actividades formativas de música y la planta bajocubierta también será para música con aulas individualizadas para clases y ensayos.

En cuanto al nuevo auditorio/teatro, el patio de butacas contará con un aforo de 364 espectadores, ampliable con plazas en palcos laterales. La caja escénica tendrá una boca de 6,50 metros de altura y 13 de anchura, con una profundidad máxima de escena de 12,60 metros, lo que permitirá el izado y ocultación de escenografías e iluminación.

El proyecto también contempla la urbanización del espacio no edificado de parcela, y aparcamiento subterráneo bajo una plataforma peatonal en la fachada delantera con 74 plazas aproximadamente, según las características técnicas del proyecto.

El cronograma temporal de las actuaciones contempla el inicio de las obras en enero de 2028 con un periodo de ejecución de 40 meses, por lo que concluirían en mayo de 2031. Tras el equipamiento y las licencias legales oportunas, el CREA tiene previsto abrir sus puertas en septiembre de 2031, una fecha clave para Cáceres, que opta a ser Capital Europea de la Cultura en ese año.

FORTALEZA DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha referido en su intervención precisamente a la unidad de las instituciones como una de las fortalezas de la candidatura de Cáceres, ya que el Consorcio Cáceres está formado por cuatro instituciones de distintos signos políticos pero "trabajan juntas sin ruido y en torno a un proyecto común".

"Y yo creo que esta reflexión cobra un valor especial en un momento como este de polarización, donde la vocación pública se potencia cuando se trabaja con objetivos compartidos. Y esto es precisamente lo que pasa con este proyecto y yo creo que es lo que va a hacer que sea un proyecto muy exitoso", ha dicho Guardiola.

Guardiola ha resaltado que cada institución "hace lo que le corresponde pero el resultado lo van a disfrutar todos los cacereños" que verán cómo un hospital provincial que "se dedicaba a cuidar vidas y a partir de su rehabilitación va a cuidar vocaciones". En su intervención, se ha referido también a los tres centros artísticos que estrenarán nuevas instalaciones adecuadas a sus necesidades formativas.

Además, el hecho de que el edificio esté ubicado en el centro de la ciudad implica también que las artes escénicas, la danza y la música "habitará los espacios que forman parte de nuestro día a día" en un edificio que es "memoria viva de Cáceres".

En parecidos términos se ha pronunciado el presidente de la diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, quien ha reivindicado "el sentido grande de la política", que se traduce en la colaboración de las administraciones en beneficio de la ciudadanía. "Por lo tanto, esto es un ejemplo de lo que es la política común, la política de colaboración para beneficiar a los ciudadanos, en este caso de la ciudad de Cáceres, y de la provincia", ha resaltado.

Además, el traslado del Conservatorio de Música, que actualmente está ubicado en el complejo cultural San Francisco de la diputación permitirá también reordenar este edificio y dedicarlo a nuevos usos culturales que sumen también a la candidatura de Cáceres 2031.

Por parte del ayuntamiento, el teniente de alcalde Emilio Borrega, ha resaltado la importancia de la rehabilitación de "un edificio histórico ubicado en un lugar privilegiado de la ciudad" que dará vida al centro ya que por el CREA pasarán a diario cientos de personas y se generarán "nuevas oportunidades vinculadas al talento, la creatividad y la formación artística, convirtiendo este espacio en un motor de dinamización social, educativa y económica a toda la ciudad".

En el acto de presentación del CREA han intervenido también los directores de los tres centros artísticos que se mudarán al antiguo hospital provincial. El director de la ESAD, Ángel Jiménez, y las directoras del Conservatorio de Música, Rosana Garay, y de Danza Monserrat Franco, que han trasladado su alegría por que este proyecto se convierta en realidad.