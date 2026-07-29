El Hospital Universitario de Badajoz supera los 1.000 implantes de válvula aórtica transcatéter

Equipo del Hospital Universitario de Badajoz - JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Badajoz ha alcanzado las 1.086 Implantaciones Percutáneas de Válvula Aórtica Transcatéter (TAVI), desde la puesta en marcha del programa que permite realizar este procedimiento, que destaca por ser mínimamente invasivo y permite reemplazar la válvula aórtica mediante un catéter, sin anestesia general ni apertura del tórax.

Esto ha supuesto un avance "decisivo" en el tratamiento de la estenosis aórtica grave, especialmente en pacientes de edad avanzada o con alto riesgo quirúrgico, por lo que los resultados clínicos obtenidos a lo largo de estos años son de "excelencia" y "equiparables a los de los centros del mismo nivel del conjunto de España".

El Servicio de Cardiología se reafirma así como centro de referencia en Extremadura en cardiología intervencionista estructural, ha explicado la Junta en nota de prensa, al ofrecer una atención de "alta complejidad" con los "máximos" estándares de calidad, seguridad y eficiencia, y contribuir "de forma decisiva" a la mejora de la supervivencia y calidad de vida de los pacientes.

La consolidación de este programa es fruto del trabajo "constante y comprometido" de un amplio equipo multidisciplinar, que incluye a profesionales de distintas categorías sanitarias y no sanitarias, cuya colaboración, esfuerzo y profesionalidad han sido fundamentales para su desarrollo y continuidad.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha reafirmado por último su compromiso con la excelencia asistencial y el servicio público, "garantizando a los ciudadanos una atención sanitaria moderna, segura, eficiente y de calidad".