El Hospital Universitario de Cáceres realiza la primera cirugía robótica de pared abdominal en Extremadura

Personal de la Unidad de Pared Abdominal del Área de Salud de Cáceres - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Cáceres ha realizado la primera cirugía robótica de pared abdominal en Extremadura, lo que posibilita el desarrollo de intervenciones de este tipo "más precisas" y "seguras" para los pacientes.

La operación ha consistido en una rTAPP (reparación transabdominal preperitoneal), una técnica mínimamente invasiva empleada para el tratamiento de la hernia inguinal.

Así, la asistencia robótica mantiene las ventajas de la cirugía laparoscópica, mejora la ergonomía del procedimiento y optimiza el control y la destreza del cirujano durante la intervención, destaca en nota de prensa la Junta de Extremadura.

De esta manera, la Unidad de Pared Abdominal del Área de Salud de Cáceres se convierte en la primera de Extremadura en incorporar el empleo de cirugía robótica específicamente aplicada a las patologías de pared abdominal, tanto de hernias como de casos de especial complejidad (eventraciones, abdomen catastrófico y tumores de la pared abdominal).

La robotización en estos procedimientos amplía las posibilidades de abordarlos de forma mínimamente invasiva, ofreciendo al cirujano una visualización tridimensional de alta definición, lo que le permite apreciar con mayor detalle determinadas estructuras anatómicas. Esto unido a la precisión y libertad de movimiento de los instrumentos favorece la disección y reconstrucción "cuidadosa" de la pared abdominal.

La utilización de cirugía robótica aporta beneficios directos para los pacientes. Entre ellos, destacan una recuperación "más rápida, una reducción de las molestias postoperatorias y una reincorporación más temprana a las actividades cotidianas".

La incorporación de este tipo de cirugía coincide con el décimo aniversario de la Unidad de Pared Abdominal del Área de Salud de Cáceres, creada en 2016.

Durante estos diez años, la unidad ha ampliado de forma "progresiva" su cartera de procedimientos y técnicas quirúrgicas, con el objetivo de ofrecer las opciones terapéuticas "más adecuadas a las necesidades de cada paciente".