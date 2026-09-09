Los hospitales del SES contarán con Servicio de Asistencia Religiosa Católica para atender a pacientes que lo soliciten

Archivo - Un crucifijo de Cristo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÉRIDA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales del Servicio Extremeño de Salud (SES) contarán con un Servicio de Asistencia Religiosa Católica (SARC) cuyas actividades se centrarán en las visitas a hospitalizados, la celebración de actos de culto y administración de los sacramentos, asesoramiento en cuestiones religiosas y morales, y colaboración en la humanización de la atención hospitalaria.

Así se establecerá en un convenio de colaboración que firmarán el Servicio Extremeño de Salud (SES) y la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz para la atención religiosa católica en los centros hospitalarios dependientes del Sistema Sanitario Público extremeño, por un importe de 1.862.352 euros.

La vigencia del convenio, que ha sido autorizado este miércoles por el Consejo de Gobierno, se extiende desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2030, sin perjuicio de las prórrogas que puedan acordarse en los términos previstos en el propio acuerdo.

El objeto del convenio es establecer un marco de colaboración para posibilitar la atención religiosa católica en los centros hospitalarios dependientes del SES a aquellas personas hospitalizadas y a los acompañantes que lo soliciten.

Este servicio estará integrado por capellanes o personas legítimamente designadas para el cumplimiento de la misión que se les confíe por las autoridades eclesiásticas competentes, estará abierto a pacientes hospitalizadps y sus acompañantes que lo soliciten.

Suministro de transductores

Por otra parte, el Consejo ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud para la contratación del suministro de transductores para la realización de la terapia de campos eléctricos alternos para el tratamiento estándar de tumores (Tumor Treating Fields, TTFIELDS) en usuarios del SES con glioblastoma de nuevo diagnóstico, por un importe de 1.342.000 euros.

La Subdirección de Atención Especializada de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SES incorpora esta técnica en los hospitales de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia con el objetivo de mejorar el tratamiento de los pacientes extremeños diagnosticados con este tipo de tumor que, por prescripción médica, tengan acceso a esta terapia, señala el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Así, el sistema funciona con cuatro transductores, acompañados para su uso de un kit portátil, entendidos como electrodos adhesivos no invasivos que transmiten campos eléctricos de baja intensidad.

CESIÓN DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE AFILIACIÓN

Finalmente, el Ejecutivo extremeño ha autorizado la firma de un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para la cesión de información en materia de afiliación.

El acuerdo establece un marco de colaboración para posibilitar la cesión de información en materia de afiliación y ocupación laboral, con estricto respeto a la normativa vigente en materia de protección de datos personales y seguridad de la información.

Esto permitirá mejorar la calidad y objetividad de las actuaciones médicas relacionadas con la emisión y seguimiento de los procesos de incapacidad temporal, facilitará a los profesionales sanitarios información relevante para la valoración del trabajo habitual de la persona trabajadora, y reforzará la coordinación y colaboración entre las administraciones implicadas, concluye la Junta.