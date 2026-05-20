La huelga de médicos registra este miércoles un seguimiento del 17,45% en Extremadura

Archivo - Material médico - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / ALEXANDER RATHS

MÉRIDA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La huelga nacional de médicos ha registrado un seguimiento del 17,45 por ciento este miércoles, 20 de mayo, en Extremadura.

En concreto, por provincias, el seguimiento ha sido de un 16,15 por ciento en Badajoz, y de un 19,58 por ciento en Cáceres, según los datos aportados por el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Cabe recordar que la huelga ha sido convocada en protesta por el contenido del borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.