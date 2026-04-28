La huelga nacional de médicos alcanza el 18,16% de seguimiento este martes en Extremadura

Archivo - Fonendoscopio - CSIF - Archivo
MÉRIDA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
La huelga nacional de médicos ha alcanzado este martes, día 28 de abril, un 18,16 por ciento de seguimiento en Extremadura.
Por provincias, el seguimiento ha sido de un 17,58 por ciento en Badajoz, y de un 19,07 por ciento en Cáceres, según los datos aportados por el Servicio Extremeño de Salud (SES).
Cabe recordar que dicha huelga está convocada en protesta por el contenido del borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.