La huelga nacional de médicos registra un seguimiento del 24,18% este viernes en Extremadura, según el SES

MÉRIDA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La huelga nacional de médicos convocada por los sindicatos en protesta por el contenido del borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad ha registrado un seguimiento del 24,18 por ciento en Extremadura este viernes, 20 de marzo.

Por provincias, en la de Badajoz el seguimiento ha sido de un 23,97 por ciento, mientras que en la de Cáceres se ha cifrado en el 24,54 por ciento, según los datos aportados por el Servicio Extremeño de Salud (SES) a Europa Press.