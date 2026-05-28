La II Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Diputación de Badajoz alcanza cerca del 50% de ejecución

BADAJOZ, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz continúa avanzando a "buen ritmo" en el desarrollo de la II Estrategia de Desarrollo Sostenible (EDS) 2024-2027.

Así, al cierre del ejercicio 2025, y alcanzado el ecuador del periodo de ejecución previsto, la Estrategia registra ya un grado de ejecución global del 46,52 por ciento, consolidando así el compromiso de la institución provincial con la Agenda 2030 y la Agenda Urbana Española.

Desde su aprobación por unanimidad en febrero de 2024, la Estrategia ha evolucionado del 13,49 por ciento de ejecución inicial hasta el actual 46,52 por ciento, reflejando el impulso sostenido de los proyectos promovidos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de la provincia, informa en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

Actualmente, la Estrategia cuenta con 189 proyectos activos, tras incorporar durante el último semestre de medición 12 nuevas iniciativas. Entre estos proyectos destacan el 'Plan Avanzamos', dotado con 50 millones de euros para empleo, servicios públicos y lucha contra la despoblación; el 'Proyecto Mures, Municipios Resilientes'; el 'Observatorio Agenda 2030'; la iniciativa de 'Optimización de Procesos' del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR), orientada a reducir barreras y cargas burocráticas, o la 'Escuela de Tauromaquia'.

VINCULACIÓN CON LOS ODS

La Estrategia mantiene una vinculación directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con los Objetivos Estratégicos (OE) de la Agenda Urbana Española, de forma que la ejecución de los proyectos provinciales contribuye de manera directa al cumplimiento de ambos marcos estratégicos.

En relación con los ODS, destacan especialmente los avances en el ODS 12, Producción y Consumo Responsables, que alcanza un 63,58 por ciento de ejecución gracias a proyectos como 'Resotex, repensando el sector textil y la moda sostenible'. También sobresale el ODS 13, Acción por el Clima, con un 57,14 por ciento de ejecución, impulsado por actuaciones como los Planes Periurbanos de Prevención de Incendios.

Por su parte, el ODS 10, Reducción de las Desigualdades, alcanza un 55,12 por ciento de ejecución mediante iniciativas vinculadas a la igualdad y la cohesión social, entre ellas los proyectos de 'Impulso a la Acción Social'.

El ODS 6, Agua Limpia y Saneamiento, registra un avance del 54,34 por ciento con proyectos, entre otros, como el Plan DEPURA, para la construcción de depuradoras.

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

En cuanto a la Agenda Urbana Española, los mayores niveles de ejecución se concentran en el Objetivo Estratégico 4, 'Gestión sostenible de los recursos y economía circular', con un 62,69 por ciento de ejecución, donde destacan proyectos como Transcom Euroace.

Le sigue el Objetivo Estratégico 9, 'Liderar y fomentar la innovación digital', con un 53,49 por ciento, gracias a iniciativas como 'Confianza y Seguridad en la Red de Ciberseguridad'.

También destaca el Objetivo Estratégico 3, 'Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia', con un 51,01 por ciento de ejecución, impulsado a través de actuaciones de educación ambiental y sensibilización ciudadana.

Para garantizar el seguimiento y cumplimiento de la Estrategia, la diputación emplea herramientas digitales que permiten medir indicadores en tiempo real y evaluar el grado de ejecución de cada actuación. La sostenibilidad es un compromiso compartido que sólo puede construirse desde la implicación colectiva.

Gracias a la actuación en conjunto de todas las personas, entidades y de los trabajadores y trabajadoras de la Diputación de Badajoz, sigue avanzando hacia una provincia "más sostenible, justa, igualitaria, cohesionada y preparada para afrontar los retos del futuro".