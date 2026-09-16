Illa defiende en Extremadura una Cataluña "vanguardia del bienestar para sí misma y el resto de pueblos de España"

Foto de familia de autoridades en el acto de la Diada de Cataluña en Extremadura, encabezada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa - JORGE ARMESTAR/EUROPA PRESS

MÉRIDA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha defendido que su territorio debe ser "vanguardia del bienestar y del progreso no sólo para sí misma, sino para el resto de los pueblos de España".

De este modo ha hecho suyo el planteamiento del expresidente catalán Josep Tarradellas cuando regresó del exilio, ha recordado, como "concepto de Cataluña" y de su participación en el "proyecto compartido que es España".

"Lo contrario es ir contra la lógica de nuestra historia", ha aseverado durante su intervención esta tarde en Mérida en el acto institucional de la Diada de Cataluña en Extremadura, región a la que, tras recordar la contribución de los extremeños que emigraron hacia dicha zona del país, ha reconocido que quiere que "le vaya muy bien".

En la misma línea, tras subrayar que Cataluña y Extremadura comparten "pasado presente", se ha mostrado "convencido" de que "juntos" tienen "un gran futuro por delante"; para lo cual ha apelado también a no permitir que "rompan aquello que nos hace humanos" en un momento como el actual de "peligrosa deshumanización".

En este punto, ha recordado a emigrantes extremeños en Cataluña como Manolo Vital, al hilo de cuya historia de rebeldía y reivindicación ha apelado a la necesidad, a su juicio, de "recuperar el espíritu de la confianza, el respeto y la fraternidad"; y ha subrayado que Cataluña quiere ser "de todos y de todas. "Una Cataluña que respeta a todos y a todas y que no discrimina. Una Cataluña abierta y no cerrada. Una Cataluña integradora", ha remarcado.

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