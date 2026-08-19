El IMEX reparte en Don Benito 2.000 pulseras que alertan ante situaciones de peligro y violencia contra las mujeres

Niu Clic, una pulsera que permite alertar a contactos cercanos de una percepción de peligro. - JUNTA DE EXTREMADURA

DON BENITO (BADAJOZ), 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) distribuirán en distintos puntos de Don Benito 2.000 unidades de Niu Clic, una pulsera que permite alertar a contactos cercanos de una percepción de peligro y que constituye un innovador sistema de seguridad, pionero en Extremadura, para evitar la violencia contra las mujeres.

La directora del IMEX, Estefanía Rodríguez Silva, ha presentado estas pulseras este miércoles en la Jefatura de la Policía Local de Don Benito, acompañada por la alcaldesa de la localidad, Elisabeth Medina.

Las pulseras se repartirán en lugares como la oficina de igualdad de Don Benito, la casa de la cultura, las patrullas de Policía Local y el Punto Violeta que se instalará durante las fiestas del municipio, que arrancarán el próximo 4 de septiembre, indica la Junta en una nota de prensa.

En palabras de Rodríguez Silva, esta pulsera "pone la tecnología a disposición de la protección de las mujeres" y "da un canal directo, discreto" que "permite actuar de manera rápida" ante situaciones como "una mirada que nos intimida, un callejón que se siente peligroso, cuando alguien nos toca sin permiso, o en situaciones más graves de violencia de género", ha destacado Rodríguez.

La directora del IMEX ha explicado que durante "muchas generaciones" las mujeres han creado un "cuerpo de estrategias" para defenderse, y ha citado como ejemplo cuando vuelven a casa a pie "llevar las llaves en la mano, no escuchar la música muy alto, ir por zonas iluminadas calculando la ruta...". "Todo eso lo hemos transmitido de madres a hijas, lo hemos compartido con las amigas y, al final, es una sabiduría popular que todas tenemos", ha señalado.

"El horizonte que perseguimos es una sociedad sin violencia contra las mujeres", ha señalado la responsable del IMEX, a lo que ha añadido que "la responsabilidad de nuestra protección no puede recaer una vez más en nosotras" y "tenemos el derecho a sentirnos seguras" por lo que ha aseverado que las instituciones públicas tienen la obligación de poner medios al servicio de las propias mujeres para que en la sociedad no exista la violencia contra las mujeres.