Un incendio cerca de la carretera de Valverde obliga a desalojar viviendas de una urbanización de Badajoz

El incendio ha sido localizado en una zona de pasto entre La Banasta y Las Golondrinas, cerca de la carretera de Valverde (Badajoz) - CRUZ ROJA EXTREMADURA

BADAJOZ, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado este domingo en una zona de pasto del entorno de la carretera de Valverde ha obligado a desalojar, por precaución, algunas de las viviendas de la urbanización Las Golondrinas de Badajoz.

Concretamente, el fuego ha sido localizado en una zona de pasto entre La Banasta y Las Golondrinas, aunque, posteriormente, se ha extendido hacia Las Vaguadas.

En estos momentos, operan en la zona medios del Infoex, bomberos y efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, según han confirmado fuentes del consistorio pacense a Europa Press.

Por su parte, Cruz Roja ha movilizado dos ambulancias y un vehículo todoterreno, que dan cobertura al dispositivo de extinción desplegado para combatir el fuego.

Cabe señalar que han sido atendidas, en el lugar de los hechos, tres personas, dos de ellas por Cruz Roja y una por el Servicio Extremeño de Salud. No obstante, todas ellas han recibido el alta in situ.