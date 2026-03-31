El incendio en Losar de la Vera afecta a unas 490 hectáreas, principalmente de matorral de alta montaña

Archivo - Bomberos forestales junto a un camión del Infoex en una imagen de archivo
Archivo - Bomberos forestales junto a un camión del Infoex en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: martes, 31 marzo 2026 10:06
Seguir en

    MÉRIDA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El incendio forestal en Losar de la Vera (Cáceres) ha afectado ya a una superficie estimada de 490 hectáreas, principalmente de matorral de alta montaña.

   El incendio continúa activo y con nivel cero y se han movilizado medios del Plan Infoex y del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

   En las labores de extinción participan cuatro unidades de bomberos forestales terrestres y tres helitransportadas, cinco helicópteros ligeros y uno pesado, dos aviones, un agente del Medio Natural y un técnico de extinción, según los datos aportados por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado