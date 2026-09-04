Incoex aconseja elaborar una lista de necesidades reales y reutilizar lo posible para ahorrar ante la 'vuelta al cole'

Archivo - Ahorro en el gasto de la 'vuelta al cole' - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex) ha ofrecido una serie de recomendaciones a la hora de ahorrar en la vuelta al cole, que supone un gasto medio de unos 500 euros por alumno, según diferentes estudios, incluyendo libros, material escolar, ropa o calzado

Así, y para afrontar la vuelta al cole "de forma más económica, segura y sostenible", el Instituto de Consumo de Extremadura señala que el primer paso para reducir gastos y contribuir a un consumo más sostenible es "revisar lo que tenemos en casa y reutilizar aquellos artículos que estén en buen estado, como mochilas, estuches, carpetas o ropa escolar".

Asimismo, el Incoex recomienda elaborar una "lista ajustada a las necesidades reales" del alumno, consultando a las indicaciones del centro educativo, fijar un presupuesto máximo y comparar precios y calidades de diferentes establecimientos antes de realizar las compras.

La reutilización y el intercambio de materiales también se consolidan como una de las principales tendencias de consumo en el ámbito escolar, señala el Incoex en una nota de prensa, en la que apunta que cada vez más familias recurren a programas de préstamo de libros de texto, mercados de segunda mano e iniciativas de intercambio impulsadas por centros educativos y asociaciones de familias.

Además, recuerda la importancia de conservar tickets y facturas de compras para poder ejercer los derechos de los consumidores en caso de incidencias o reclamaciones, así como informarse sobre las condiciones de cambios y devoluciones.

Recuerda además que en las compras realizadas por internet, con carácter general, existe un plazo de 14 días naturales para ejercer el derecho de desistimiento.

Por otro lado, el Incoex insiste en la necesidad de comprobar que el material escolar cumple con las garantías de seguridad y cuenta con el etiquetado adecuado, especialmente cuando está destinado a menores, ante lo que aconseja verificar aspectos como la presencia del marcado CE cuando sea exigible, la adaptación de determinados productos a la edad infantil y la existencia de instrucciones y advertencias de seguridad en castellano.

Explica el Incoex que la vuelta al cole constituye también una oportunidad para fomentar entre niños y jóvenes hábitos de consumo responsable, promoviendo la reutilización de recursos, evitando compras impulsivas y favoreciendo un uso adecuado de los materiales escolares.