Inés Checa será la nueva portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, y Ángel Pelayo Gordillo, portavoz adjunto

Inés Checa Mallebrera, nueva portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura - VOX

MÉRIDA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada Inés Checa Mallebrera será la nueva portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, en el que Óscar Fernández Calle se mantiene como presidente, y Ángel Pelayo Gordillo será el portavoz adjunto.

Además, el diputado Javier Bravo Arrobas ejercerá como secretario del Grupo Parlamentario Vox, mientras que el diputado y concejal de Plasencia Álvaro Sánchez-Ocaña será el segundo adjunto de portavocía.

Una reorganización interna del Grupo Parlamentario que Vox ha realizado después de que los diputados Óscar Fernández Calle y Juan José García se hayan incorporado a la Junta de Extremadura como vicepresidente y consejero de Agricultura, respectivamente, mientras que Ángel Pelayo Gordillo ha sido designado senador, en virtud del acuerdo de gobernabilidad alcanzado con el PP en Extremadura.

Así, según señala Vox en nota de prensa, la nueva portavoz del Grupo Parlamentario, Inés Checa Mallebrera, es jurista y mediadora, cuenta además con formación en radiodiagnóstico y medicina nuclear, y está "vinculada al mundo rural" y a la "firme defensa de los valores de la familia".

Por tanto, la nueva dirección del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura estará encabezada por el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, como presidente del Grupo Parlamentario, y por Inés Checa Mallebrera como portavoz.

Javier Bravo Arrobas será el secretario del Grupo Parlamentario Vox; Ángel Pelayo Gordillo será portavoz adjunto y Álvaro Sánchez-Ocaña, el segundo adjunto de portavocía.

Una nueva etapa que "permitirá reforzar la acción parlamentaria de la formación y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los extremeños", concluye Vox.