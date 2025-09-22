El Infoex da por estabilizado el incendio de Cuacos de Yuste que lleva afectadas 438 hectáreas

Agentes de la Guardia Civil en una carretera afectada por incendio en Cuacos de Yuste. - GUARDIA CIVIL DE CÁCERES

MÉRIDA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha dado por estabilizado el incendio declarado en Cuacos de Yuste (Cáceres), donde ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad.

El fuego, que presenta una evolución favorable, según informan desde la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, ha afectado a 438 hectáreas de matorral y arbolado.

En la zona trabajan cuatro unidades de bomberos forestales terrestres y dos aéreos, cuatro técnicos de extinción, tres helicópteros, dos agentes del medio forestal y una vehículo de maquinaria pesada. En total intervienen 42 efectivos.