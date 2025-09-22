El Infoex da por estabilizado el incendio de Cuacos de Yuste que lleva afectadas 438 hectáreas

Agentes de la Guardia Civil en una carretera afectada por incendio en Cuacos de Yuste.
Agentes de la Guardia Civil en una carretera afectada por incendio en Cuacos de Yuste. - GUARDIA CIVIL DE CÁCERES
lunes, 22 septiembre 2025

   MÉRIDA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha dado por estabilizado el incendio declarado en Cuacos de Yuste (Cáceres), donde ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad.

   El fuego, que presenta una evolución favorable, según informan desde la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, ha afectado a 438 hectáreas de matorral y arbolado.

   En la zona trabajan cuatro unidades de bomberos forestales terrestres y dos aéreos, cuatro técnicos de extinción, tres helicópteros, dos agentes del medio forestal y una vehículo de maquinaria pesada. En total intervienen 42 efectivos.

