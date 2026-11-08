El Infoex da por estabilizado el incendio de Valverde del Fresno (Cáceres) y se desactiva el nivel 1

Incendio declarado en Valverde del Fresno (Cáceres), a 8 de noviembre de 2026. - PLAN INFOEX

VALVERDE DEL FRESNO (CÁCERES), 8 (EUROPA PRESS)

El Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) ha informado de la desactivación del nivel 1 del incendio forestal declarado en Valverde del Fresno (Cáceres).

El incendio se ha dado por estabilizado, sin frentes activos que lo hagan avanzar. En la zona siguen trabajando medios del Infoex y de la Diputación de Cáceres. Además, colaboran efectivos de la Guardia Civil y de la Cruz Roja de Extremadura.

Permanecen en la zona siete unidades de bomberos forestales terrestres, tres agentes del medio natural, dos técnicos de extinción y una unidad de maquinaria pesada; en total 38 intervinientes, según ha informado el Infoex en su perfil de 'X'.

Por su parte, un portavoz de la Guardia Civil ha señalado que el fuego ha comenzado en una zona de pinares en dirección a Navasfrías (Salamanca), junto a la carretera CC-101, que ha provocado que se declarase el nivel 1 en torno a las 13,40 horas de este domingo.

La carretera se ha cortado al tráfico para facilitar el trabajo de los medios de extinción y garantizar la seguridad de los camiones que intervienen en el operativo, según ha agregado la Guardia Civil.