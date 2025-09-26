El Infoex declara el nivel 1 en un incendio en Cuacos de Yuste

Incendio Forestal en Cuacos de Yuste. - JUNTA DE EXTREMADURA /X

MÉRIDA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha activado el nivel 1 de peligrosidad por un incendio declarado este viernes en la localidad cacereña de Cuacos de Yuste.

En la zona trabajan medios de la Junta de Extremadura, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (Sepei).

En concreto, están desplegadas cuatro unidades de bomberos forestales terrestres y dos aéreas, seis helicópteros, tres aviones anfibios dos maquinas pesadas, dos agentes del medio natural y un técnico de extinción, para un total de 48 intervinientes.