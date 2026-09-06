El Infoex interviene en 16 incendios forestales en la provincia de Badajoz y 4 en Cáceres en la última semana

Efectivo del Plan Infoex en un incendio forestal en Carcaboso (Cáceres). - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha intervenido esta semana en 43 incidentes, de los que 20 han sido incendios forestales, que han afectado a una superficie aproximada de 106 hectáreas, a la espera de las mediciones definitivas.

De estos incendios, 16 se han producido en la provincia de Badajoz y los otros cuatro en la provincia de Cáceres, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

En esta semana de época de peligro alto --época que comenzó el pasado 1 de junio-- la Junta destaca que, aunque no se ha producido ningún gran incendio forestal (los que afectan a más de 500 hectáreas), se ha declarado el nivel 1 (posible afección construcciones aisladas y afección a carreteras) en cuatro incendios; Montemolín, Higuera de Llerena, Esparragosa de la Serena y Valverde de Mérida.

Para la próxima semana, el riesgo de incendios forestales se va a mantener elevado, favorecido por la ausencia de precipitaciones, las bajas humedades y unas temperaturas propias del centro del verano.

La previsión que maneja el infoex es que el descenso término que se va a producir entre el martes y el miércoles se vea contrarrestado por un aumento significativo del viento, que podrá favorecer la propagación de posibles incendios. A partir del jueves, el nuevo ascenso de las temperaturas y la persistencia de condiciones secas volverán a incrementar el riesgo.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales recomienda extremar las precauciones durante toda la semana, ya que la combinación de las condiciones meteorológicas previstas y el elevado grado de sequedad de la vegetación mantendrá un escenario favorable para el inicio y la propagación de incendios forestales.