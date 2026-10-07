El Ingreso Mínimo Vital llega en septiembre a casi 104.000 personas en Extremadura residentes en 34.354 hogares

MADRID/MÉRIDA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en septiembre a 34.354 hogares extremeños en los que viven 103.953 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

La cuantía media de la prestación es de 425,89 euros por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 15,49 millones de euros.

En el mes de septiembre, hay 5.621 prestaciones activas más de las que había hace un año, lo que supone un incremento del 19,56 por ciento. En esos hogares conviven 16.680 beneficiarios más que los registrados en septiembre de 2025 (+19,11 por ciento).

En términos acumulados desde junio de 2020, cuando se puso en marcha esta prestación, en plena pandemia, el IMV ha llegado en Extremadura a 48.379 hogares y ha protegido a las 141.429 personas que forman parte de ellos; 58.867 de ellos son niños, niñas y adolescentes, el 41,62 por ciento del total.

Desde la entrada en vigor de esta política, la Seguridad Social ha destinado 699,32 millones de euros al abono de las nóminas de las prestaciones del IMV en Extremadura.

Por su parte, en el conjunto nacional, el número de prestaciones activas del Ingreso Mínimo Vital ha crecido un 16,6% hasta septiembre que se corresponde con un total de 128.868 nuevas prestaciones de las que se benefician 391.707 personas más (+16,5%) que hace un año, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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