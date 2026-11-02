La Inmobiliaria Municipal de Badajoz licita diez nuevas viviendas en el Casco Antiguo por casi 1,5 millones de euros

BADAJOZ 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Inmobiliaria Municipal de Badajoz (Inmuba) saca a licitación la construcción de diez nuevas viviendas en el entorno del Casco Antiguo por un importe total de 1,49 millones de euros en los dos proyectos

Según ha informado el consistorio pacense en un comunicado, cuatro viviendas se llevarán a cabo con la rehabilitación y construcción de un edificio situado en la calle Eugenio Hermoso, 51, junto a calle Bravo Murillo. El edificio cuenta con planta baja, primera y segunda planta. La obra tiene un plazo de 18 meses y un importe de licitación de 438.104,24 euros.

También se encuentran en licitación las seis viviendas en el solar situado entre las calles Jarilla, Costanilla y San Lorenzo, en el entorno de la urbanización en marcha de El Campillo. Son seis viviendas unifamiliares con planta baja, primera y bajo cubierta en una superficie total del solar de 422,95 metros cuadrados. El plazo de ejecución es de 20 meses con un importe de 1.054.770,94 euros.