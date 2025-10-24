Investigado el conductor de un furgón por conducir a 183 km hora en una vía limitada a 90 en Malpartida de Plasencia

CÁCERES, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han investigado al conductor de un furgón que fue detectado circulando a 183 kilómetros por hora en la autovía EX-A1, dentro del término municipal de Malpartida de Plasencia, en un tramo limitado a 90 kilómetros hora.

Los hechos tuvieron lugar durante un control de velocidad realizado por una patrulla de Tráfico de Navalmoral de la Mata, cuando los agentes detectaron a través del radar móvil un furgón que circulaba a 183 kilómetros por hora, una velocidad "muy superior a la permitida para este tipo de vehículos, cuya limitación máxima en la vía era de 90 kilómetros por hora.

Una vez identificado el conductor y comprobadas las circunstancias de la infracción, el hecho fue considerado constitutivo de un delito contra la seguridad vial, al superar ampliamente los límites establecidos en el artículo 379.1 del Código Penal, que tipifica como delito la conducción de un vehículo a motor o ciclomotor a una velocidad superior en más de 80 kilómetros por hora la permitida en vías interurbanas, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Por este motivo, agentes del Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de Cáceres investigaron penalmente al conductor e instruyeron las diligencias correspondientes ante la supuesta comisión de un delito contra la seguridad vial por circular superando en más de 80 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida, que fueron remitidas a la autoridad judicial competente en Plasencia.

Ahora, el conductor investigado se enfrenta a penas de tres a seis meses de prisión, una multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad (de 31 a 90 días), así como a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo que puede oscilar entre 1 y 4 años.

Finalmente, la Guardia Civil recuerda que el exceso de velocidad continúa siendo una de las principales causas de siniestralidad vial, y que su control constituye una de las líneas prioritarias de actuación de los dispositivos de vigilancia del tráfico.