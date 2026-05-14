El IPC baja al 2,7% interanual en abril en Extremadura, por debajo de la media nacional

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MÉRIDA/ MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,7 por ciento en abril en Extremadura en tasa interanual, lo que supone 8 décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, y se sitúa por debajo de la media nacional, que está en el 3,2 por ciento.

El dato de abril es el más bajo registrado en Extremadura desde febrero de 2026, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señalan que en términos mensuales, la inflación en Extremadura ha aumentado un 0,4 por ciento en abril con respecto a marzo.

Por su parte, en lo que va de año la subida de los precios ha alcanzado en Extremadura el 1,5 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por sectores, en el que más subieron los precios en Extremadura respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 6,1 por ciento más que en abril de 2025 (+1,5 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,9% más (-0,2 puntos); seguros y servicios financieros, un 4,8% más (+0,5 puntos) y cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 4% más (+0 puntos).

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