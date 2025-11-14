El IPC baja al 2,7% interanual en octubre en Extremadura, por debajo de la media nacional

GRÁFICOS: Enlace con listado de gráficos disponibles al final del texto.

MÉRIDA/ MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha bajado al 2,7 por ciento en octubre en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone tres décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior.

El dato de octubre es el más bajo registrado en Extremadura desde mayo de 2025. En términos mensuales, la inflación en Extremadura aumentó un 0,9 por ciento, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,3 por ciento, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por sectores, en los que más subieron los precios en Extremadura respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 11,1% más que en octubre de 2024 (+0,3 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,5% más (+0 puntos); restaurantes y hoteles, un 3,4% más (-0,8 puntos) y enseñanza, un 3,2% más (+0,9 puntos).

