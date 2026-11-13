El IPC baja al 5,1% en Extremadura en octubre en tasa interanual

Archivo - Una persona cocina sobre un fuego de cocina de gas butano - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha bajado al 5,1% en Extremadura en octubre en tasa interanual, dos décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de octubre es el más bajo registrado en Extremadura desde agosto de 2026. En términos mensuales, la inflación en Extremadura aumentó un 0,7 por ciento, mientras que en lo que va de año la subida llega al 4,5 por ciento.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos transporte, un 11,3% más que en octubre de 2025 (-0,3 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 8,3% (+0,7 puntos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,7% (+0,5 puntos) y cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 4% (-0,5 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en enseñanza, un 2,5% (-0,6 puntos) ; muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 2,5% (+0,1 puntos); vestido y calzado, un 2,9% (-6,4 puntos) y sanidad, un 3,1% (+0 puntos).

A su vez, a nivel nacional, el IPC ha aumentado un 0,6 por ciento en octubre en relación al mes anterior y ha mantenido su tasa interanual, hasta el 4,9 por ciento.

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