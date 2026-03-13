El IPC sube al 2,5% en Extremadura en febrero, dos décimas más que el mes anterior y que la media nacional

Archivo - Productos en un supermercado. - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2,5% en Extremadura en febrero en tasa interanual, 2 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior y que la media nacional (2,3%), según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de febrero la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Extremadura aumentó un 0,5%, mientras que en lo que va de año los precios se mantienen sin cambios.

Donde más subieron los precios en Extremadura respecto al mismo mes del año anterior fue en bebidas alcohólicas y tabaco, un 5,4% más que en febrero de 2025 (+1,4 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 5,1% más (+0,1 puntos); seguros y servicios financieros, un 4% más (-1 puntos) y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 3,5% más (-1,2 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en transporte, un -0,6% (+0,6 puntos respecto a la tasa del mes precedente); actividades recreativas, deporte y cultura, un -0,2% (-0,2 puntos), las dos únicas categorías en las que se redujeron.

((Más información en Europa Press))