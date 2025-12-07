Irene de Miguel aboga por crear una red de Cercanías en Extremadura que vertebre el territorio

La candidata a la presidencia de la Junta por Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, atiende a los medios este domingo en la localidad cacereña de Valverde de la Vera - UNIDAS POR EXTREMADURA

CÁCERES, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Unidas por Extremadura a la presidencia del Ejecutivo autonómico, Irene de Miguel, ha lamentado que la región siga "en el siglo XX" en materia de transportes, a la par que ha abogado por impulsar una red de Cercanías que permita "conectar y vertebrar" a la comunidad autónoma.

"El AVE no puede llevarse todos los recursos, necesitamos Cercanías", ha reflexionado De Miguel este domingo en declaraciones a los medios en la localidad cacereña de Valverde de la Vera, asegurando que esa red es "fundamental", "viable" y "posible".

En esa línea, la candidata de Unidas por Extremadura se ha mostrado dispuesta a exigir al Gobierno central la financiación necesaria para poder desarrollar la red de Cercanías en Extremadura, algo que, ha subrayado, permite el Estatuto de Autonomía de la Región y se está planteando en otros puntos del país como Galicia.

Remarcando que su formación apuesta por impulsar un modelo de intermodalidad al entender como "esencial" al transporte público, De Miguel ha reivindicado la importancia de desarrollar un modelo que permita que "los autobuses y trenes estén conectados" para que sea posible "ir desde Valverde a Navalmoral y de Navalmoral a Madrid" y que ello se haga comprando el billete "desde la propia página de Renfe".

Por otra parte, la candidata de Unidas ha lamentado que, si se confirman las encuestas, la región tenga que "volver a ir a elecciones" el próximo mes de abril porque "PP y Vox son incapaces de entenderse".

"Para Feijóo y Abascal, Extremadura no vale nada, les da igual que la región esté paralizada un año con tal de ver quién gana el pulso que se están echando los dos en esta región", ha zanjado.