Irene de Miguel asegura que la lengua azul se está gestionando de manera "desastrosa"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, visita el Salón del Ovino de Castuera - UNIDAS POR EXTREMADURA

CASTUERA (BADAJOZ), 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha visitado este domingo el Salón del Ovino de Castuera, donde ha criticado la gestión que la Junta está realizando de la lengua azul, que ha tachado de "desastrosa".

De Miguel ha reclamado que la vacunación contra la lengua azul sea obligatoria, ya que a su juicio, "que no lo sea es una barbaridad que nos están llevando a la situación que tenemos ahora mismo, con casos de lengua azul muchos meses antes de cuando debería", ha dicho.

Además, la portavoz de Unidas por Extremadura ha pedido, además, que esa vacunación sea pública, y no dependa de laboratorios privados, "porque así evitaremos que vuelva a haber escasez de vacunas cuando más se necesitan".

Por otro lado, Irene de Miguel también ha criticado las medidas implementadas hasta ahora por la Consejería de Agricultura, ya que considera que las ayudas que se han articulado no funcionan, tras lo que ha resaltado la necesidad de "medidas a corto, medio y largo plazo contra la lengua azul, y ayudas directas que solucionen el problema, no el café para todos que ha aplicado la Consejería", ha dicho.

La líder de Unidas por Extremadura también ha aprovechado su visita al Salón del Ovino de Castuera para reivindicar el papel del cooperativismo como "solución a los grandes retos que tiene la ganadería y agricultura extremeña".

"Este salón demuestra que muchos de los problemas de comercialización y de precios se solucionan con el cooperativismo", ha insistido De Miguel, que pide una "apuesta más decidida" por este modelo, según informa Unidas por Extremadura en nota de prensa.

TRANSPORTE ESCOLAR

Por otra parte, la portavoz de Unidas por Extremadura también se ha referido a la situación del transporte escolar, después de la Junta haya denunciado a varias empresas que lo realizan, ante lo que ha criticado que desde el gobierno de Guardiola se apueste por judicializar este problema, "en lugar de ponerse de acuerdo con las empresas del sector".

"Esto de llevar a los tribunales a empresas que ni siquiera han licitado no es más que propaganda para que parezca que se está haciendo algo, cuando el problema realmente es que no se ha hecho nada", ha considerado De Miguel, quien ha lamentado que "no ha habido previsión ni planificación", ha asegurado.