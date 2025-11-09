Irene de Miguel se compromete a "recuperar" y "poner en pie" la Ley de Memoria Histórica de Extremadura

La líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, atiende a los medios este domingo en Badajoz - UNIDAS POR EXTREMADURA

BADAJOZ, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha comprometido este domingo no solo a "recuperar" la, recientemente derogada, Ley de Memoria Histórica autonómica, si llega al gobierno de la Junta de Extremadura, sino también a "ponerla en pie" porque, ha lamentado, el PSOE "la tuvo durante mucho tiempo olvidada en un cajón".

De Miguel ha realizado estas declaraciones en el marco de una concentración celebrada en Badajoz en contra de la "infame" Ley de Concordia, que, ha recordado, "María Guardiola y Vox firmaron conjuntamente".

Esta última norma, ha advertido De Miguel, "pretende echar más toneladas de tierra sobre las cunetas y fosas comunes que en Extremadura siguen albergando a 14.000 personas asesinadas por el terrorismo franquista".

A su vez, la líder de la confluencia ha insistido en que esa ley "pretende asimilar a víctimas y verdugos" y poner "más trabas" en la exhumación de las personas represaliadas.

Ante esto, De Miguel ha insistido en su compromiso con la memoria democrática "para garantizar que los cimientos de una democracia sana sean fuertes" agregando que la memoria democrática es "la mejor garantía para construir el futuro basado en el respeto a los derechos humanos, la Justicia y la reparación".