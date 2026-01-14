Isabel Gemio o el Ayuntamiento de Burguillos del Cerro, galardonados en los Premios de Igualdad de Diputación de Badajoz

Premios Igualdad de la Diputación de Badajoz - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La periodista Isabel Gemio, el Ayuntamiento de Burguillos del Cerro, la Asociación Impara, Almattia Formación & Eventos Empresariales, la Asociación Mi Vuelo ASÍ y Candela Chaves Rodríguez han sido galardonados con los Premios Nuestra Provincia por la Igualdad de la Diputación de Badajoz.

Con este galardón, la institución provincial distingue a las personas físicas y jurídicas que destacan por su labor para evitar las discriminaciones por razón de sexo y visibilizar los logros que las mujeres que han desarrollado en los distintos ámbitos de la sociedad como "forma de avanzar en el camino hacia la igualdad real".

En este caso, los ganadores de esta quinta edición del certamen han sido el Ayuntamiento de Burguillos del Cerro por su liderazgo en políticas públicas de igualdad y la Asociación Impara por más de una década promoviendo la igualdad en el ámbito social.

También Almattia Formación & Eventos Empresariales por impulsar el liderazgo femenino en la empresa y la Asociación Mi Vuelo ASÍ por su labor en prevención de violencia sexual en jóvenes.

Junto a Candela Chaves Rodríguez, que recibirá el Premio Charo Cordero por su trabajo en igualdad y memoria histórica y la periodista extremeña Isabel Gemio, distinguida como 'Pionera de la Igualdad' por su "trayectoria transformadora" en los medios y su "firme compromiso" con la igualdad.

"Gemio rompió barreras en los años 80, visibilizando a las mujeres en espacios dominados por hombres y convirtiéndose en un referente feminista y social. Su reconocimiento simboliza la fuerza de las mujeres que abren caminos hacia una sociedad más justa e inclusiva", ha señalado la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

La ceremonia de entrega de estos galardones se llevará a cabo en torno al 8 de marzo, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, en un acto que reunirá a las premiadas y a representantes institucionales para celebrar el compromiso de la provincia con la igualdad.

Con estos premios, la Diputación de Badajoz reafirma su compromiso con la igualdad y la construcción de una provincia "libre de discriminaciones".