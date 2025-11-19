Isabel Pérez (Vox) asegura que PSOE y PP "han abandonado" Extremadura y promete políticas "valientes"

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, y la portavoz nacional de Vox de la Agenda España, Isabel Pérez Moñino, en el Paseo de Cánovas en Cáceres - EUROPA PRESS

La portavoz nacional de Vox de la Agenda España, Isabel Pérez Moñino, ha asegurado este miércoles que PSOE y PP "han abandonado" Extremadura durante años, por lo que "no pueden liderar esta región", ya que ambos partidos "han decidido entregarse a proteger sus sillones, incluso a cambio de los votos de los separatistas, a precio de oro, y han decidido abandonar a todos los españoles".

"Por eso hacen falta políticas valientes, políticas decididas en la Junta de Extremadura que pongan a los extremeños en el centro, en lugar de favorecer estas redes clientelares que hemos visto por parte del bipartidismo", ha señalado la responsable nacional del partido tras visitar Cáceres, junto al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández, para mantener una reunión con el sindicato policial Jupol.

Pérez Moñino ha reconocido que en 2023 "muchos extremeños" decidieron votar a María Guardiola para cambiar las políticas, "pero hoy saben y han descubierto que la señora Guardiola no ha hecho más que hacer un continuismo del Partido Socialista". "No hay ninguna diferencia entre las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista", ha aseverado la portavoz de Vox, que ha aseverado que "Extremadura, al igual que España, merecen un cambio de rumbo".

En declaraciones a los medios en el Paseo de Cánovas de la capital cacereña, ha recalcado que ese cambio de rumbo "solamente va a llegar con Vox" porque el PP también ha "abrazado" la Agenda 2030 y si ha cambiado su discurso "es simplemente por miedo a perder el poder, no por principios y no por convicciones", por lo que "no es fiable" en su defensa de la continuidad de la central nuclear de Almaraz.

Respecto a los candidatos de Vox a la Asamblea de Extremadura, Pérez Moñino ha incidido en que son los que van a "cambiar de verdad las políticas para los extremeños". "Vamos a poner en el centro a los extremeños, vamos a defender sin complejos nuestro campo y nuestro mundo rural, vamos a poner fin a las políticas de fanatismo climático y vamos a defender de verdad Almaraz", ha recalcado.

"Vamos a poner las políticas que necesitan los extremeños y las políticas que necesitan los españoles en el centro del debate político, porque los españoles están hartos, estamos hartos de este bipartidismo corrupto y caduco que nos ha traído hasta aquí", ha subrayado.

Y respecto al posible resultado electoral y la posibilidad de que no se obtengan mayorías absolutas, ha dicho: "la señora Guardiola tendrá dos opciones muy claras, o apoyar a Vox y aceptar lo que estamos proponiendo, y por este motivo ha convocado elecciones, o apoyar a Sánchez y al candidato corrupto de Sánchez".

ENCUESTAS DE CALLE

En relación a los resultados y a las encuestas que arrojan un aumento de escaños para Vox, el candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, ha dicho que su formación "no hace mucho caso" a las encuestas que se publica, pero sí está notando un "apoyo tremendo" en la calle.

Así, ha recordado que el presidente de Vox, Santiago Abascal, ya ha visitado la región dos veces en esta precampaña y ha estado en Plasencia, en Cáceres, en Badajoz y en Mérida, y en todos los sitios ha congregado a cientos de personas que le "brindan" su apoyo y cariño.

"Por lo tanto, la encuesta de la calle, la encuesta de verdad, la encuesta del cariño que recibe Santiago Abascal y que recibimos gracias a él y a nuestras políticas de la ciudadanía es tremenda", ha señalado Fernández. "La encuesta que recibimos a pie de calle de la gente, del cariño y de las muestras de apoyo, es realmente excepcional y creo que augura un grandísimo resultado", ha resaltado.

Óscar Fernández también se ha referido a la visita de Pedro Sánchez a Mérida esta tarde para "respaldar al más que presunto delincuente Gallardo", ha dicho, algo que ha considerado "un insulto absoluto a todos los extremeños".

Respecto al PP y María Guardiola, ha señalado que está haciendo las políticas del PSOE, al tiempo que la ha criticado por estar en este periodo electoral "porque no ha aceptado las mismas propuestas que le hicimos al Partido Popular en otras regiones de España, no las ha aceptado en Extremadura".

"María Guardiola es la única responsable de que tengamos elecciones y la única responsable de que además de todo se vaya a gastar el dinero, los millones que van a valer estas elecciones de los extremeños en este periodo electoral".

REUNIÓN CON JUPOL

Fernández y Pérez han hecho estas declaraciones tras mantener una reunión con responsables del sindicato policial Jupol que le han trasladado su "enorme preocupación" por el déficit que la Policía Nacional tiene, tanto en recursos humanos como en recursos materiales en Extremadura.

Según ha explicado Fernández en ciudades como Cáceres, Don Benito, Plasencia o Almendralejo hay una sola patrulla atendiendo a las ciudades. "Y estamos ahora mismo en un periodo en el que la violencia en Extremadura desgraciadamente está aumentando", ha recalcado, refiriéndose a las tres muertes violentas que se han registrado este año en la capital cacereña y "la Policía Nacional sigue teniendo una escasez tremenda de recursos humanos y de recursos materiales".

"Están haciendo una llamada ya desesperada porque con los recursos que tienen no pueden atender a las ciudades extremeñas y no pueden garantizar la seguridad de las ciudades extremeñas", ha insistido Fernández, que también ha destacado la falta de medios materiales y las deficiencias que presentan algunos edificios de comisarías.