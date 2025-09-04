Isabel Rodríguez dice que si las CCAA no se suman al Plan Estatal de Vivienda la inversión prevista irá a ayuntamientos

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el acto de apertura de curso políltico del PSOE de Extremadura, junto al secretario general del PSOE regional, Miguel Ángel Gallardo; el alcalde de Mérida y la presidenta de la Diputación de Badajoz - JORGE ARMESTAR/EUROPA PRESS

MÉRIDA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central espera contar con la "colaboración" de las CCAA en el próximo Plan Estatal de Vivienda, aunque si éstas no se suman al mismo entonces "lo que estaba previsto para la comunidad autónoma, irá a los ayuntamientos que quieran comprometerse con políticas de vivienda".

De este modo lo ha señalado este jueves en Mérida la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien ha subrayado que el Ejecutivo nacional tiene que "responder" a los ciudadanos ante la situación de la vivienda.

"En el próximo plan estatal de vivienda que trabaja el gobierno espero contar con la colaboración de la comunidad autónoma. Y si no lo hacen, lo siento, tengo que responder a los españoles y las españolas. Y les vamos a responder con más inversión y con más vivienda", ha espetado, al tiempo que ha añadido que si las CCAA "no se suman, lo que estaba previsto para la comunidad autónoma, irá a los ayuntamientos que quieran comprometerse con políticas de vivienda".

Tras indicar así que los socialistas creen "en el estado, en la institucionalidad y en la responsabilidad de cada uno", ha reconocido que le gustaría que la Junta de Extremadura estuviera "estrechando la mano" con lo que el Gobierno central está planteando en materia de vivienda, con una propuesta que significa "triplicar la inversión" en el Plan Estatal (pasando de 56 millones a 300 millones en la región).

Con ello, y toda vez que la Junta de Extremadura "aún no ha dicho que sí" a esta propuesta, la ministra ha indicado que tiene la "solución", basada en la "ayuda" y la "intervención" de los ayuntamientos si es necesario.

"Este país está lleno de alcaldes y alcaldesas que no escurren el bulto. Ni eximen la competencia escrita en el Estatuto de Extremadura. Asumen que cuando hay un problema está el alcalde para dar soluciones. Y esta ministra dice que al problema de vivienda le daremos solución con la cooperación, la ayuda y la intervención de los ayuntamientos, alcaldes y alcaldesas, presidentes y presidentas de diputaciones", ha apuntado.

De este modo se ha pronunciado la ministra durante su intervención este jueves en Mérida en el acto del inicio del curso político del PSOE en Extremadura, y en el que han participado también el líder de los socialistas en la comunidad, Miguel Ángel Gallardo, y el secretario general del PSOE de Mérida y alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna.

