La ITV pública de Badajoz reabre sus puertas tras finalizar las obras de renovación

ITV de Badajoz - JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La estación fija de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Badajoz ha reabierto este lunes, 16 de noviembre, sus puertas tras finalizar las obras de renovación llevadas a cabo en sus instalaciones, ubicadas en la avenida Miguel Fabra del polígono industrial El Nevero.

La actuación ha supuesto una inversión de 540.000 euros y ha permitido modernizar la estación, mejorar su eficiencia energética y adaptar sus instalaciones para ofrecer un servicio más eficiente a los usuarios, explica la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Los trabajos han sido financiados con fondos propios de la Junta de Extremadura y con cargo al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep), financiado con fondos europeos.

En concreto, las obras han incluido la sustitución de la antigua cubierta de fibrocemento por una nueva cubierta de paneles metálicos tipo sándwich equipada con placas fotovoltaicas, así como la renovación de puertas, ventanas y otros elementos de carpintería metálica. Además, se han instalado nuevos sistemas de climatización de bajo consumo energético.

También se ha llevado a cabo la modernización de las redes eléctrica y de fontanería, la adecuación de los aseos, la instalación de iluminación LED, la renovación del pavimento de la zona de atención administrativa y distintos trabajos de acondicionamiento y pintura tanto en el interior del edificio como en su fachada.

Con la reapertura de la estación, el servicio de inspección técnica regresa a sus instalaciones habituales una vez concluidas unas obras que "han permitido actualizar y mejorar uno de los edificios más emblemáticos de la red pública de ITV de Extremadura", explica el Ejecutivo regional.

También permitirá incrementar la capacidad inspectora, alcanzando prácticamente el doble de las inspecciones que podían realizarse en las instalaciones provisionales habilitadas durante las obras. Además, se retomarán las inspecciones de vehículos pesados, una actividad esencial para garantizar la seguridad vial y el correcto funcionamiento del transporte profesional.

Cabe recordar que la estación ITV de Badajoz, construida en 1971, es la más antigua de Extremadura y constituye una "infraestructura de referencia" para la provincia, ya que presta servicio cada año a miles de usuarios. Solo en 2025 realizó un total de 36.431 inspecciones, lo que pone de manifiesto su importancia dentro de la red regional de ITV