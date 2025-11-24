Jordi Hereu realiza una visita a Mérida antes de conocer las instalaciones de una empresa en Navalmoral

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en su visita al Ayuntamiento de Mérida, junto al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha realizado este lunes, día 24, una visita a la ciudad de Mérida, donde ha hecho parada en el consistorio para firmar en el libro de honor.

Acompañado del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, el ministro ha sido recibido en el ayuntamiento por el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna.

Tras firmar en el libro de honor, el ministro se ha desplazado hasta el Mercado de Calatrava de la capital extremeña, donde ha visitado las obras de reforma de la instalación para su conversión en Museo de Historia y Arqueología de Mérida.

Cabe añadir, asimismo, que tras su paso por la capital autonómica, Hereu visitará a mediodía en Navalmoral de la Mata (Cáceres) las instalaciones de Ondupack, acompañado también del delegado del Gobierno, José Luis Quintana.