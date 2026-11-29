La delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías, informa del inicio de la jornada electoral - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jornada electoral de este 29 de noviembre ha arrancado en Extremadura "con normalidad" y "sin incidencias destacables", salvo una en un colegio de la ciudad de Cáceres, el Francisco Pizarro de la calle Lima, que ha abierto unos 22 minutos más tarde por motivos achacables a un retraso en la propia apertura del centro que "no ha sido nada derivado de un acto vandálico, ni de nada parecido" sino que es "una cuestión incidental y puntual" que no está relacionada con la organización de estos comicios.

De este modo, como ha destacado este domingo la delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías, debido a que este colegio ha abierto 22 minutos de retraso, el fin de la votación también se realizará 22 minutos más tarde y retrasará el escrutinio.

Un colegio que "no se ha podido abrir antes", pero "no porque haya habido sabotaje, ni nada de eso", sino que "puede haber sido una indisposición de la persona que tenía que ir" o "alguna cuestión personal", ha señlado Macías, quien no ha ofrecido más detalles.

En rueda de prensa este domingo en Badajoz para informar del inicio de la jornada electoral, la delegada del Gobierno en Extremadura ha explicado que a comenzado "con normalidad en toda Extremadura" y en la que "la apertura de los colegios electorales y la constitución de las mesas se han desarrollado sin incidencias destacables".

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