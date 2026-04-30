José María Vergeles renuncia a su escaño en la Asamblea de Extremadura para volver a su consulta de médico

El expresidente del Grupo parlamentario Socialista JOsé María Vergeles, atiende a los medios en Mérida - PSOE

MÉRIDA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Grupo Parlamentario Socialista José María Vergeles ha presentado la renuncia a su escaño en la Asamblea de Extremadura, para volver a su consulta como médico.

Vergeles ha relatado que la renuncia a su escaño "era una decisión personal que tenía tomada hace algún tiempo" y que el PSOE le ha permitido, por lo que se ha mostrado "inmensamente agradecido", ya que ha sido un "absoluto privilegio" haber desarrollado esta etapa política.

Por tanto, ahora "no cierro ninguna etapa ni abro ninguna etapa", ha apuntado Vergeles en declaraciones a los medios este jueves en Mérida, en las que ha admitido que tras las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre tuvo "muchas dudas" sobre si tomar posesión de su acta de diputado, ya que le "apetecía volver" a su vida profesional, "a la vida de la consulta" como médico.

Y es que, "nada se puede cambiar por la satisfacción que da la cara de un paciente cuando le has ayudado", ha aseverado José María Vergeles, quien ha señalado que se va de la Asamblea "absolutamente convencido" de que quiere dedicarse a su consulta y a los pacientes, a los que les ha "robado 10 años", ha apuntado.

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