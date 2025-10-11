Un joven de 20 años fallece en un accidente de tráfico cerca de Guareña

BADAJOZ, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha fallecido en la tarde de este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de la localidad pacense de Guareña.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 16,30 horas de este sábado se ha recibido una llamada alertando de un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 3 de la carretera Ex-338, en el término municipal de Guareña.

Hasta el lugar del accidente se han trasladado un servicio sanitario del Punto de Atención Continuada (PAC) de Guareña, y una patrulla de la Guardia Civil.

Los servicios sanitarios no han podido hacer nada por el joven de 20 años, que ya había fallecido.