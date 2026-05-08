Un joven de 21 años resulta herido con policontusiones en una colisión entre un coche y una moto en Coria

Archivo - Hospital de Coria (Cáceres) en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE CORIA - Archivo

MÉRIDA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 21 años ha resultado herido este viernes con policontusiones en una colisión entre un coche y una motocicleta en Coria (Cáceres).

El accidente se ha registrado cerca de las 14,30 horas y hasta el lugar del mismo se ha desplazado una unidad medicalizada y una patrulla de la Policía Local.

El varón herido ha sido trasladado hasta el Hospital de Coria, donde ha ingresado en estado "menos grave", según los datos aportados por el 112 de Extremadura.