Un joven de 22 años sufre politraumatismos en un accidente de tráfico en Montehermoso (Cáceres)

CÁCERES, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 22 años de edad ha sufrido politraumatismos como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido este pasado miércoles, día 31 de diciembre, en Montehermoso (Cáceres).

El suceso ha tenido lugar sobre las 20,20 horas a la altura de la Casa Rural San Bernardo, y como consecuencia del mismo el varón herido ha sido trasladado en estado "menos grave" hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre el accidente.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos han acudido una unidad medicalizada del SES y medios del Punto de Atención Continuada de Montehermoso, además de una patrulla de la Guardia Civil.