La Joven Orquesta Nacional de España acompañará a la Sociedad Filarmónica de Badajoz en su 30º aniversario

Presentación en Badajoz de actividades de la Joven Orquesta Nacional de España - SOCIEDAD FILARMÓNICA DE BADAJOZ

BADAJOZ, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Joven Orquesta Nacional de España (Jonde) acompañará a la Sociedad Filarmónica de Badajoz en su 30º aniversario con una celebración organizada por Fundación Caja Badajoz.

Con motivo de esta efeméride la joven orquesta ofrecerá un concierto el martes 30 de junio, a las 20,00 horas, en el Palacio de Congresos 'Manuel Rojas' de Badajoz tras su Encuentro de verano en la capital pacense, que reunirá del 21 al 29 de junio a 95 jóvenes músicos.

La Jonde interpretará la Sinfonía Fausto de Franz Liszt (en su versión orquestal, sin coro), una de las grandes obras del sinfonismo programático del siglo XIX, bajo la dirección del maestro italiano Donato Renzetti. Este concierto se celebrará con el apoyo de Fundación Caja Badajoz. Las entradas están ya a la venta.

Los 95 músicos de la Jonde, de entre 18 y 26 años, prepararán este repertorio en tres espacios de la ciudad de Badajoz, en concreto, el Palacio de Congresos 'Manuel Rojas', el Conservatorio Superior de Música 'Bonifacio Gil' y el Conservatorio Profesional de Música 'Juan Vázquez', estos dos últimos cedidos por la Diputación Provincial.

Estarán asistidos por 12 profesores/as de diferentes especialidades integrantes de agrupaciones sinfónicas y centros académicos de prestigio nacional e internacional.

La Jonde desarrollará este proyecto artístico bajo la dirección del maestro Donato Renzetti, una de las batutas más reconocidas de la escuela italiana, con Davide Masiglia como director asistente.

Con el Encuentro y el concierto de Badajoz comenzará la gira de verano de la Jonde, que continuará el 2 de julio en Baeza (Jaén), donde participará en el Festival Internacional de Jóvenes Intérpretes - BaezaFest; el 5 de julio en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada; y el 7 de julio en Águilas (Murcia) en el Ciclo de Orquestas Jóvenes de esta ciudad, informa en nota de prensa la organización.

LA 'SINFONÍA FAUSTO' DE LISZT CON DONATO RENZETTI

La Sinfonía Fausto está inspirada en la obra Fausto del escritor, filósofo y naturalista alemán Johann Wolfgang von Goethe. El compositor Franz Liszt la subtituló Tres retratos de carácter. Es un tríptico de poemas sinfónicos, dedicados a los personajes de Fausto, Margarita y Mefistófeles.

La Jonde interpretará este programa bajo la dirección del maestro Donato Renzetti. Ostenta el título de director emérito del Teatro Carlo Felice de Génova. Su intensa actividad discográfica incluye obras de Schubert, Mozart, Tchaikovsky, Mayr y Cherubini, así como de Donizetti, Rossini y Ponchielli.

Es además un docente comprometido. Durante 30 años ha impartido clases de dirección en la Accademia Musicale Pescarese, donde muchos de los grandes directores italianos actuales han sido sus alumnos. En 2019 trasladó su actividad pedagógica a la Alta Scuola di Perfezionamento di Saluzzo, en colaboración con la Filarmonica Teatro Regio di Torino, donde en 2025 inauguró la Donato Renzetti Conducting Academy.

UNA CELEBRACIÓN CON LOS MEJORES JÓVENES MÚSICOS DE ESPAÑA

La Jonde, unidad dependiente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM, Ministerio de Cultura), fue creada en 1983 con el propósito de formar al más alto nivel a músicos españoles en la etapa previa al ejercicio de su profesión.

Su objetivo prioritario es el perfeccionamiento profesional y artístico de sus instrumentistas a través del estudio y la práctica del repertorio universal sinfónico y de cámara, por medio de la celebración de varios Encuentros anuales, tutelados por docentes y directores de prestigio, que culminan con la celebración de giras de conciertos.

La Sociedad Filarmónica de Badajoz muestra su satisfacción y agradecimiento por poder celebrar su 30 aniversario acompañada por los mejores músicos jóvenes españoles, que representan el futuro de la música en este país, así como por el apoyo prestado por Fundación Caja Badajoz.

COMPROMISO CON LA MÚSICA CLÁSICA EN EXTREMADURA

En 1996 surgió la Sociedad Filarmónica de Badajoz, una asociación independiente de carácter cultural y social, sin ánimo de lucro, creada por un grupo de ciudadanos interesados en la música clásica y deseosos de contar con una programación estable.

Liderada por Felipe Hernández, su cometido fue recuperar el Festival Ibérico de Música, que después de varias interrupciones desde su creación en 1973 había dejado de celebrarse, así como promover, apoyar, coordinar y organizar actividades relacionadas con la difusión de la música clásica en Extremadura, en todas sus vertientes y estilos.

Desde entonces, la Sociedad Filarmónica de Badajoz organiza cerca de medio centenar de conciertos dentro de los diferentes ciclos y festivales de música que celebra cada año (Festival de Música Sacra y Antigua; Ciclo de Música de Cámara 'Hojas de Álbum'; Ciclo de Piano 'Esteban Sánchez'; y Ciclo de Música Actual, que desde 2013 coproduce con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), además del Festival Ibérico).

En 2008 tomó el relevo en la presidencia de la Filarmónica Javier González Pereira, que ha continuado con la labor iniciada por Felipe Hernández al frente de esta sociedad, consolidando y ampliando la oferta de la Filarmónica.

Esta "humilde" pero "sólida" entidad ha conseguido que la música clásica, en sus diferentes géneros y estilos, sea una cotidianidad en la vida de los pacenses y tenga su espacio dentro de la nutrida programación cultural de Badajoz, ha despertado vocaciones, ha apoyado a músicos y formaciones extremeñas y ha ofertado música de calidad que hasta hace pocos años sólo se podía disfrutar en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Lisboa.

En estas tres décadas, la Sociedad Filarmónica de Badajoz, apoyada por las instituciones públicas (Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, Ayuntamiento de Badajoz, Centro Nacional de Difusión Musical, Consulado de Portugal en Lisboa) y entidades privadas (Fundación Caja Badajoz e Ibercaja) se ha convertido en una entidad esencial en el devenir cultural de Extremadura.

Cuenta con un público "fiel" y mantiene una "estrecha" y "larga vinculación" con los conservatorios y escuelas de música de Badajoz y de Portugal, así como colaboraciones con formaciones como la Orquesta de Extremadura o la Banda Municipal de Badajoz.

LA FILARMÓNICA, LA JONDE Y FUNDACIÓN CAJA BADAJOZ

La "estrecha colaboración" entre la Jonde y la Sociedad Filarmónica de Badajoz se remonta a 2017, cuando la Filarmónica invitó a la joven orquesta al 34º Festival Ibérico de Música, tras 22 años sin tocar en Extremadura. Su anterior visita había sido en octubre de 1994, cuando ofreció un concierto en el teatro López de Ayala, bajo la dirección de Edmon Colomer.

Tras ese regreso, volvió a ser invitada en otras dos ocasiones por la Filarmónica, en junio de 2019 para participar en el 36º Festival Ibérico de Música de Badajoz y en noviembre de 2025 en el XVII Ciclo de Música Actual de Badajoz, que organiza la Sociedad Filarmónica de Badajoz en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical. En ambas ocasiones estuvo dirigida por Jordi Francés.

También visitó Badajoz en noviembre de 2021 para realizar su Encuentro de otoño de ese año y ofrecer un concierto extraordinario de la temporada 21/22 de la Orquesta de Extremadura, bajo la dirección de Álvaro Albiach.

La relación con Fundación Caja Badajoz se remonta prácticamente desde los inicios de la Filarmónica. Ha prestado apoyo y colaboración a varios de sus festivales y ciclos. En 2015 se embarcaron juntas en un bonito proyecto, la producción de la zarzuela 'La del manojo de rosas' que fue vista por más de 1.800 personas en tres localidades de la provincia.