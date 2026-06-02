El juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz concluirá el 9 de junio con informes finales

El presidente de la Sala, José Antonio Patrocinio, durante el juicio por la contratación del hermano de Pedro Sánchez - Pool

BADAJOZ, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en 2017 en la Diputación de Badajoz como coordinador de las actividades de los conservatorios concluirá el próximo martes, 9 de junio, con los informes finales.

El presidente de la sala, José Antonio Patrocinio, ha detallado al inicio de la sesión de tarde de este juicio, en la que continuará la declaración de los testigos, el calendario de los próximos días.

Según ha avanzado Patrocinio, este miércoles continuarán las pruebas testificales, con las declaraciones de cuatro testigos más y de ocho agentes de la Guardia Civil, en principio en jornada de mañana de 10,00 a 14,00 horas, y si es necesario, también por la tarde, de 17,00 a 21,00 horas.

Ya el jueves, 4 de junio, el juicio continuará con la declaración de los once acusados, en orden todavía por determinar, en horario de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas, y en caso de que no concluyeran ese día, continuarían el viernes día 5 hasta las 14,00 horas como máximo.

INFORMES FINALES

Posteriormente, el juicio continuará el lunes día 8 de junio, con los informes finales, en horario de mañana y tarde, y si no se han terminado, continuaría martes día 9, cuando "sí o sí, a las 14,00 horas se acaba el juicio", ha aseverado el presidente de la sala.

En ese sentido, José Antonio Patrocinio ha trasladado a las partes que para los informes finales tendrán un tiempo de "entre 30 y 45 minutos", que ha considerado "muy suficiente para que defiendan sus puntos de vista" porque "lo fundamental es la prueba", ha asegurado.

Además, ha realizado una "sugerencia" a las acusaciones que "podrían compartimentar, si lo tienen a bien, en los informes, cada uno en una parcela, bueno, como ellos quieran", con el objetivo de "evitar que se solapen los informes, pero eso es una mera sugerencia que no tiene ningún valor jurídico", ha apuntado Patrocinio.

Finalmente, el presidente de la sala ha avanzado que "antes del fin de semana van a estar elevadas a definitivas tanto las conclusiones de la defensa como las acusaciones, con el objetivo de que el lunes se pueden empezar con los informes finales", ha concluido.