El juicio al hermano de Pedro Sánchez arranca este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz

Archivo - El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, a su llegada a declarar en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

BADAJOZ, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El juicio al hermano de Pedro Sánchez y otros diez investigados, entre ellos el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, arrancará este jueves, 28 de mayo, en la Audiencia Provincial de Badajoz, donde está previsto que se desarrolle hasta el 4 de junio.

David Sánchez Pérez-Castejón y Miguel Ángel Gallardo llegan a este juicio, junto a otras nueve personas, como investigados en el caso de la contratación en 2017 del hermano de Pedro Sánchez como coordinador de las actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz.

En concreto, tanto David Sánchez como Miguel Ángel Gallardo, que entonces era presidente de la Diputación de Badajoz, están acusados de los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa, junto con otros nueve investigados, todos ellos responsables políticos vinculados entonces a la institución provincial.

Según el auto facilitado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, las sesiones del juicio comenzarán todos los días a las 10,00 horas, y los dos primeros días, 28 y 29 de mayo, se dedicarán a la vista de cuestiones previas en sesión de mañana.

Ya la semana siguiente, del lunes día 1 de junio al jueves día 4, tendrán lugar en sesiones de mañana y tarde las testificales, en las que, entre otras, están previstas las declaraciones de 42 testigos.

Además, previsiblemente los investigados, es decir, tanto David Sánchez como Miguel Ángel Gallardo, y los nueve encausados restantes, testificarán al final de la prueba, el 4 de junio.