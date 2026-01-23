El juicio al hermano de Pedro Sánchez y Gallardo en Badajoz prevé iniciarse con la declaración de los acusados

Archivo - El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, a su llegada a declarar en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

BADAJOZ, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Badajoz celebrará del 28 de mayo al 4 de junio el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez y el exsecretario general del PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo, entre otros investigados, por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz.

El juicio dará comienzo el día 28 de mayo, y se prevé que arranque con la declaración de los acusados, que continuará al día siguiente, ya que además de David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, hay otros nueve investigados en este proceso.

Así, y de acuerdo al calendario establecido por el magistrado ponente del caso, Emilio Serrano, al que ha tenido acceso Europa Press, el juicio continuaría el día 1 de junio con la declaración de 15 testigos, entre ellos los directores de los conservatorios provinciales de música de Badajoz en ese momento, mientras que el 2 de junio se prevé que declaren otros 15 testigos más.

Ya el 3 de junio, el juicio continuaría con la declaración de cuatro testigos más y de nueve agentes de la Guardia Civil, de acuerdo al calendario establecido.

Todas las sesiones del juicio comenzarán a las 10,00 horas en la Audiencia Provincial de Badajoz, que deberá determinar si hubo tráfico de influencias y prevaricación administrativa en la contratación del hermano de Pedro Sánchez como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.