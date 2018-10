Julián Carretero (CCOO) pide a Nueva Rumasa que "despeje" la situación financiera de Carcesa

Actualizado 28/02/2011 14:41:10 CET

CÁCERES, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) de Extremadura, Julián Carretero, ha exigido a Nueva Rumasa que "despeje" la situación financiera en la que se encuentran las tres plantas de Carcesa, pertenecientes al grupo empresarial, para acabar con la "incertidumbre a todos los niveles" que según ha apuntado mantienen las plantas de la región.

Según Carretero, Carcesa está "a la espera de que el grupo empresarial aporte alguna solución para poder trabajar" y ha añadido que este lunes se han "reiniciado" en las factorías las actividades "sin saber si se va a terminar o no la semana". "Ese plano de incertidumbre hay que despejarlo y tiene que hacerlo el grupo empresarial", ha insistido.

Además, el secretario general de CCOO Extremadura ha asegurado que en materia laboral "no ha habido ninguna iniciativa en los términos planteados que tengan relación con algún ajuste en materia laboral", aunque ha matizado que los representantes sindicales de las plantas están "pendientes" para que una vez la empresa plantee sus iniciativas, se actúe y entre "en cualquier disposición en ese terreno".

Julián Carretero ha insistido en exigir al grupo que resuelva los "problemas de financiación" porque, según ha aseverado, "hay trabajo y hay posibilidades para trabajar". "Se trata de empresas rentables en la región", ha añadido, al tiempo que ha anunciado que a lo largo de esta semana "se sucederán movilizaciones" y se concretarán las actuaciones de la plantilla en las tres factorías extremeñas.

El secretario general de CCOO Extremadura ha hecho estas declaraciones minutos antes de la inauguración de una jornada que se ha celebrado en el Hotel Extremadura de Cáceres sobre responsabilidad social empresarial, y ha estado acompañado en sus palabras con los medios por el director general de Trabajo de la Junta de Extremadura, Juan Manuel Fortuna.

Sobre Carcesa, Fortuna ha dicho que "no" saben si Nueva Rumasa presentará un Expediente de Regulación de Empleo a nivel nacional o si va a haber expedientes por centros de trabajo. "La empresa no ha comunicado nada sobre un posible ERE, ni se ha solicitado ni articulado documentación por lo que no podemos pronunciarnos", ha dicho.

En el caso de que Nueva Rumasa presentase un Expediente de Regulación de Empleo por centros de trabajo, la decisión correspondería a la Junta de Extremadura "en función de la documentación y de los documentos técnicos", ha aclarado Fortuna, quien ha señalado que "de momento" desconocen "cuándo podría presentarse esa solicitud".

Sobre las palabras del hijo de Ruíz Mateos, dueño de Nueva Rumasa, al alcalde de Mérida, Ángel Calle, sobre la posibilidad de recurrir a un fondo de inversión que aportaría liquidez, Fortuna ha dicho que "ojalá sea así por el bien de los proveedores extremeños, que son muchos, así como por los trabajadores", pero ha matizado que desconocen la "consistencia" de esa información por parte del grupo.