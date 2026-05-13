La Junta agotará todas las vías institucionales contra los "castigos" del Gobierno a Extremadura en infraestructuras

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Francisco Ramírez, en rueda de prensa en Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura agotará todas las vías institucionales para advertir y reclamar soluciones ante los "agravios" y "castigos" del Gobierno central a la comunidad en materia de infraestructuras, tanto por carretera, como por tren y por aire.

"La paciencia de Extremadura con el Gobierno de Pedro Sánchez en transportes se ha terminado", ha espetado en rueda de prensa este miércoles en Mérida el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, quien ha añadido sobre la posibilidad de llamar a la movilización ciudadana que, una vez agotadas todas las vías institucionales, la Junta estudiaría "todas las vías posibles".

En este sentido, ha explicado que el Ejecutivo autonómico defenderá a Extremadura "con firmeza" contra los "agravios" planteando el "malestar" en las Conferencias Sectoriales, en reuniones directas o no con el ministro o altos cargos, o a través de Delegación del Gobierno, toda vez que "detrás del transporte hay personas" que no están viendo cumplidas sus necesidades.

Así, como ejemplos del "maltrato institucional intolerable" a Extremadura en materia de infraestructuras, el consejero ha citado la suspensión del servicio de autobús Mérida-Sevilla, un asunto que es "competencia" del Gobierno central al aludir a transporte de viajeros por carretera que transcurre por más de una comunidad autónoma.

También ha lamentado el "agravio" que sufre Extremadura en materia aérea, en concreto al no acceder el Gobierno central a introducir mejoras solicitadas en el aeropuerto de Badajoz como el sistema antiniebla; y en infraestructuras ferroviarias por parte del Gobierno central, con los "defectos" en la línea conocidos en los últimos días.

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