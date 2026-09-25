La Junta alerta de "graves incidencias ferroviarias" por el desvío de trenes de mercancías por Extremadura

El consejero de Infraestructuras, Francisco Ramírez, en una foto de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Francisco José Ramírez, ha alertado de "graves incidencias ferroviarias" en la red ferroviaria extremeña como consecuencia del corte de la línea entre Algeciras y Ciudad Real, a la altura de Despeñaperros, y que provoca que los trenes de mercancías que circulan normalmente por esas vías se desvíen por Extremadura.

Este corte, según Ramírez, ha convertido a Extremadura "en el paso obligado y único" para los trenes de mercancías que conectan Andalucía y sus puertos con el centro y norte de España. El consejero ha ahondado explicando que la situación que está experimentando la región era "perfectamente previsible", recordando las advertencias que realizó la propia Junta de Extremadura el pasado 6 de septiembre, antes del inicio de las obras.

"Está ocurriendo exactamente lo que advertimos que iba a ocurrir. Extremadura se ha convertido en el único corredor alternativo para todos los trenes de mercancías que circulan entre el sur y el norte de España, en unas infraestructuras que no están preparadas para soportar ese volumen de tráfico, un volumen que tampoco es compatible con los ritmos de las obras que necesitamos para cumplir los compromisos de plazos del Gobierno de España con Europa", ha asegurado el consejero.

La Junta ha señalado, a través de un comunicado, que desde el comienzo del desvío de mercancías ya se han registrado media docena de incidencias relevantes en la red ferroviaria, la última de ellas durante la mañana de este viernes, cuando una incidencia protagonizada por un tren de mercancías en las proximidades de Monfragüe ha interrumpido completamente la circulación hacia Madrid, afectando a varios servicios de viajeros, entre ellos el primer tren de media distancia que partía de Cáceres a las 6:10 horas y el primer servicio Alvia con salida desde Badajoz.

"Hoy vemos las consecuencias directas de una red con amplios tramos de vía única y sin trayectos alternativos, como podría ser la demandada Ruta de la Plata o el intercambiador de Brazatortas, infraestructuras que venimos reclamando y que el gobierno central las tiene guardadas en un cajón", ha subrayado el consejero.

"Cuando se produce una incidencia en un tren de mercancías, especialmente en puntos estratégicos de la línea, se paraliza toda la circulación y los principales perjudicados son los viajeros", ha agregado Ramírez.

El consejero ha recordado que, según las previsiones de Adif, el desvío de mercancías por Extremadura supondrá la circulación de entre 20 y 25 trenes diarios adicionales, lo que "prácticamente duplica", según ha indicado la Junta, el tráfico ferroviario actual en algunas líneas de la región.

"MÁS RETRASOS, MENOS INCIDENCIAS, MENOS FIABILIDAD"

"Estamos hablando de un incremento extraordinario del tráfico ferroviario sobre una red que sigue presentando importantes limitaciones de capacidad, escasez de puntos de cruce y actuaciones pendientes de ejecución. El resultado es evidente: más retrasos, más incidencias y menos fiabilidad para los usuarios", ha señalado.

Ramírez ha trasladado, además, su preocupación por las "consecuencias que esta situación tendrá durante los próximos meses, tanto para los viajeros como para el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias en Extremadura".

La Junta cree que esta situación podría provocar "el aumento de retrasos y alteraciones de horarios, la limitación de capacidad de las líneas, la suspensión de servicios ferroviarios de viajeros entre Zafra y Sevilla y la paralización de numerosas obras estratégicas que requieren cortes de vía para su ejecución".

Asimismo, el consejero ha lamentado que el incremento del tráfico de mercancías "obligue" a que numerosos convoyes atraviesen el centro urbano de Mérida, una situación que, según ha afirmado, "podría haberse mitigado con el ramal ferroviario propuesto por la Junta para conectar la línea Zafra-Mérida con la línea Mérida-Puertollano en el entorno de la plataforma logística ExpacioMérida".

"La realidad vuelve a demostrar que las propuestas realizadas por la Junta de Extremadura estaban plenamente justificadas. Hoy tendríamos más capacidad, más seguridad y menos afecciones para los ciudadanos si se hubieran atendido esas demandas", ha defendido el consejero.

Ante este escenario, Ramírez ha reclamado al Ministerio de Transportes y a Adif que impulsen "de manera prioritaria" actuaciones que permitan aumentar "la capacidad y fiabilidad" de la red ferroviaria extremeña, entre ellas, la instalación de un intercambiador de ancho en Brazatortas que facilite la conexión de la línea Mérida-Puertollano con la alta velocidad Madrid-Sevilla.

"El intercambiador de Brazatortas ha dejado de ser una reivindicación para convertirse en una necesidad estratégica. Serviría para mejorar la conexión con Madrid, aportar alternativas cuando se produzcan incidencias y ofrecer una mayor garantía a los viajeros extremeños", ha explicado.

RAMÍREZ DENUNCIA LA "FALTA DE PREVISIÓN" DEL GOBIERNO

El consejero ha reclamado al Gobierno una respuesta ante la situación ferroviaria de Extremadura y ha denunciado "la falta de previsión, planificación y ejecución de las actuaciones comprometidas".

"Hay que decirlo alto y claro: mientras este Gobierno no tiene previsión, no ejecuta en plazo y no planifica como debería el transporte ferroviario, ni de mercancías ni de pasajeros, los extremeños seguimos sufriendo las consecuencias. Y lo más grave es que ni siquiera se dignan a escuchar a Extremadura", ha afirmado.

Así, ha reclamado tanto al ministro de Transportes, Óscar Puentes, como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "asuman sus responsabilidades y den explicaciones a los extremeños".

"Cada día que este Gobierno permanece en el poder es un día más de agonía para una región a la que están haciendo un daño enorme con sus incumplimientos y su dejadez de funciones", ha afirmado.

El consejero también ha acusado a los socialistas extremeños de mantenerse en "silencio" ante las decisiones del Ejecutivo central: "¿Dónde están los socialistas extremeños? ¿Dónde están quienes deberían alzar la voz ante quienes maltratan a Extremadura? ¿Qué le ha prometido el Sánchez de Madrid al Sánchez de Salorino para que permanezca callado ante semejante despropósito?", ha criticado.