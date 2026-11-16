Archivo - La Junta amplía a 15 millones las ayudas directas a planes antiincendios para llegar a 166 municipios - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha ampliado a 15 millones de euros, en lugar de los 10 previstos inicialmente, la cantidad que destinará a ayudas directas para que los ayuntamientos puedan ejecutar planes periurbanos, que representan el instrumento preventivo que permite reducir la carga de combustible vegetal alrededor de los cascos urbanos.

La medida de la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias será aprobada este martes día 17 en Consejo de Gobierno y busca reducir el riesgo y aumentar la protección en la franja de terreno donde se unen las viviendas y el monte.

El vicepresidente, Abel Bautista, ha explicado que el incremento hasta los 15 millones permitirá llegar a 166 municipios, "cada uno de ellos con una cantidad ya asignada en función de la superficie sobre la que hay que actuar, en base a los datos recopilados por el servicio de prevención del Plan Infoex".

"La tramitación por parte de los ayuntamientos en lugar de por la Junta simplifica el procedimiento y lo hace más ágil, de modo que muchos de estos planes periurbanos municipales se ejecutarán durante la época de peligro bajo de incendios forestales y estarán listos cuando empiece la de peligro alto, previsiblemente en junio", ha explicado Bautista.

A la hora de conceder las ayudas, se han tenido en cuenta la ubicación en ZAR, el hecho de tener el Plan Periurbano de Prevención de Incendios (PPPI) aprobado, en revisión o ante el inicio inminente de esta última fase, y también el número de grandes incendios forestales sufridos en la última década, ha destacado la Junta en nota de prensa.

150 ESTÁN EN ZAR

Así, de los 166 municipios que recibirán ayudas, 150 están ubicados en ZAR (Zonas de Alto Riesgo de incendios forestales), y los otros 16 han sufrido grandes incendios forestales en el último decenio, según el Registro de Áreas Incendiadas (RAI) del Plan Infoex.

La normativa vigente establece que los Planes Periurbanos de Prevención de Incendios (PPPI) han de cubrir un radio de 400 metros en torno al casco urbano en el caso de los municipios en ZAR y de 200 en los demás.

Desde el año 2004, todos los municipios están obligado por ley a tener y ejecutar un plan periurbano ante incendios forestales, aunque en la práctica, es la Junta de Extremadura quien viene asumiendo esta exigencia, dadas las "dificultades presupuestarias de la mayoría de los consistorios".

Reducir la vegetación en esta interfaz urbano-forestal facilita que el fuego pierda fuerza y velocidad de propagación justo cuando se aproxima a la zona poblada, de modo que el plan periurbano ejecutado frena el incendio, ha señalado la Junta.

Esto, ha añadido, tiene dos consecuencias directas, ya que disminuye el riesgo de afección a viviendas y permite realizar evacuaciones y confinamientos con más seguridad.

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