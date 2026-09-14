La Junta amplía las ayudas para modernización de autónomos y micropymes y eleva hasta el 60 por ciento la subvención

Trabajador - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura amplía las ayudas destinadas a la modernización de las actividades de autónomos y microempresas de la región, con una modificación del programa que amplía el número de empresas que pueden acceder a estas subvenciones y mejora las condiciones de apoyo a las inversiones.

La propuesta de modificación se ha incorporado hoy, lunes 14 de septiembre, al Portal de Transparencia para su consulta y participación.

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital impulsa esta modificación tras las tres convocatorias tramitadas hasta ahora y la experiencia acumulada en la gestión del programa, con el objetivo de dar continuidad a estas ayudas y optimizar sus resultados.

Una de las principales novedades es que se amplía de tres a cinco trabajadores el límite de empleo de las empresas que pueden beneficiarse de estas ayudas, indica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Además, una misma persona o empresa podrá ser beneficiaria en dos convocatorias consecutivas, siempre que el conjunto de las inversiones subvencionadas en ambas no supere los 25.000 euros.

El programa está dirigido a empresas de cualquier forma jurídica, incluidos los autónomos, que desarrollen su actividad y dispongan de un centro productivo en Extremadura.

SE INCORPORAN EL COMERCIO MINORISTA Y LA ARTESANÍA

La modificación amplía también las actividades que pueden acceder al programa, al eliminar las exclusiones que afectaban al comercio minorista y a determinadas actividades artesanas.

De este modo, estos sectores podrán beneficiarse de las ayudas para realizar inversiones destinadas a la modernización de sus actividades.

Otra de las principales mejoras es el incremento de la intensidad de las ayudas.

La subvención podrá alcanzar hasta el 60 por ciento de la inversión subvencionable, frente al máximo del 50 por ciento previsto hasta ahora.

Las ayudas tienen carácter no reembolsable y están destinadas a financiar inversiones en maquinaria para la modernización de las actividades desarrolladas por autónomos y microempresas en Extremadura.