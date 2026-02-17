La Junta aprueba una inversión de 2 millones para la planta de films flexibles para envases que se instalará en Badajoz

Reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, reunido este martes en sesión ordinaria, ha autorizado una inversión de 2 millones de euros para apoyar el desembarco de la compañía portuguesa Evertis Ibérica en Badajoz con la instalación de su primera planta de producción de films flexibles para envases de alimentos en España.

La empresa plantea invertir en este proyecto, en total, 17.832.250 de euros y crear 48 puestos de trabajo, para lo que va a adquirir una parcela de 15.000 metros cuadrados en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo, en la que producirá 9.000 toneladas de este material al año, ha informado la Junta en nota de prensa.

El acuerdo de colaboración entre el gobierno autonómico y este proyecto, al que considera "estratégico", se va a materializar mediante el apoyo financiero de la empresa pública Extremadura Avante a la compañía Everbio España, creada para tal fin.

Recientemente, la presidenta en funciones del Ejecutivo, María Guardiola, se reunió con los directivos de la compañía lusa para mostrar el compromiso de la Junta de Extremadura con iniciativas como esta, que contribuyen al "desarrollo industrial" de la región.