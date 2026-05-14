La Junta asegura que escuchará las peticiones y reivindicaciones de las TEI y Unidas reclama "dignificar" la profesión

Archivo - Pleno de la Asamblea de Extremadura en una imagen de archivo - ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha asegurado que su departamento escuchará las peticiones y reivindicaciones de las Técnicas de Educación Infantil (TEI) de la región, mientras que la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández ha reclamado "dignificar" la profesión.

"Este gobierno va a seguir haciendo lo que ha estado haciendo hasta ahora, trabajar, y lo va a hacer de la mano de toda la comunidad educativa. Vamos a seguir tendiéndoles la mano, vamos a seguir sentándonos con ellos y, por supuesto, vamos a escuchar sus peticiones y reivindicaciones", ha aseverado la consejera.

Sandra Valencia se ha pronunciado de esta forma en su respuesta a una pregunta formulada por Unidas por Extremadura en el pleno de la Asamblea de este jueves sobre las medidas que va a tomar la Junta para atender las reclamaciones de mejora en sus condiciones laborales de las TEI.

En su intervención, la consejera ha reconocido y agradecido la labor que realizan estas profesionales cada día, un trabajo que es "fundamental", aunque "muchas veces silencioso", e "imprescindible" para la educación temprana, para la conciliación de miles de familias y para el desarrollo de los niños y niñas en una "etapa decisiva" de sus vidas.

Por su parte, Nerea Fernández ha llamado la atención sobre el trabajo "completamente precarizado" que realizan las TEI, además de criticar que la Junta no haya hecho "absolutamente nada" al respecto, ya que las peticiones de mejora empezaron ya en la pasada legislatura.

De este modo, ha recordado que, entre esas peticiones, se encuentra la reducción de las ratios, toda vez que es "humanamente imposible" que una profesional se haga cargo de ocho bebés de cero a un año, de trece menores de uno a dos años o de dieciocho cuando tienen entre dos y tres años.

(Más información en Europa Press)